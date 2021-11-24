На шоссе Революции ККИ демонтировал незаконные павильоны автосервиса

На шоссе Революции ККИ демонтировал незаконные павильоны автосервиса
На шоссе Революции ККИ демонтировал незаконные павильоны автосервиса. Фото: www.gov.spb.ru

Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества освободил участок в Красногвардейском районе от четырех незаконно размещенных объектов автосервиса.

ККИ приступил к освобождению территории города от объектов технического осмотра и ремонта автомобилей, которые расположены на шоссе Революции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

По результатам проверки выяснилось, что земельные участки используются незаконно. На территории шоссе, Революции, которая была незаконно увеличена на тысячу квадратных метров, размещены четыре павильона автосервиса, ограждения, будки, металлическое строение, при этом правоустанавливающие документы отсутствуют.

В установленный срок пользователем территория была освобождена, но только частично, поэтому демонтаж павильонов автосервиса осуществляется силами ЦПЭИГИ в принудительно. За самовольное размещение элементов благоустройства выписали штраф в размере 50 тысяч рублей, также организации предстоит возместить стоимость работ по демонтажу построек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в октябре сотрудники ККИ освободили 98 городских земельных участков. На улицах Петербурга незаконно торговали овощами и фруктами, одеждой, сувенирами, аксессуарами на телефон, экскурсионными билетами и страховыми полисами.

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На шоссе Революции ККИ демонтировал незаконные павильоны автосервиса
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