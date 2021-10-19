В Петербурге ККИ закрыл около 100 незаконных торговых точек

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы в течение последних трех недель каждый день совершали рейды по пресечению работы незаконных торговых точек.

В итоге сотрудники ведомства освободили 98 городских земельных участков. На улицах Петербурга незаконно торговали овощами и фруктами, одеждой, сувенирами, аксессуарами на телефон, экскурсионными билетами и страховыми полисами. Об этом сообщает ККИ.

Рейды прошли на территории Фрунзенского, Василеостровского, Красносельского, Кировского, Московского, Адмиралтейского, Невского, Центрального, Выборгского, Калининского, Приморского, Красногвардейского районах.

Горожан, самовольно разместивших киоски, привлекут к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали водителя со 170 штрафами на 250 тысяч.