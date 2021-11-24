Петербурженкам, родившим в этом году более одного ребенка, устроили церемонию

В преддверии Дня матери в Петербурге устраивают празднества в честь женщин, родивших двойню или тройню в этом году.

Во Дворце торжественной регистрации рождений «Малютка» прошла торжественная церемония в честь женщин, которые стали матерями двух или трех малышей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Эргашев отметил, что с каждым годом в Санкт-Петербурге увеличивается число многодетных семей, которых на настоящий момент уже 47 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство России дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми младше трех лет.