Петербурженкам, родившим в этом году более одного ребенка, устроили церемонию

Петербурженкам, родившим в этом году более одного ребенка, устроили церемонию
Петербурженкам, родившим в этом году более одного ребенка, устроили церемонию в дворце "Малютка". Фото: "Яндекс.Карты"

В преддверии Дня матери в Петербурге устраивают празднества в честь женщин, родивших двойню или тройню в этом году.

Во Дворце торжественной регистрации рождений «Малютка» прошла торжественная церемония в честь женщин, которые стали матерями двух или трех малышей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Эргашев отметил, что с каждым годом в Санкт-Петербурге увеличивается число многодетных семей, которых на настоящий момент уже 47 тысяч.

В ходе торжества пяти семейным парам были вручены свидетельства о рождении, памятные знаки «Рождённому в Санкт-Петербурге» и подарки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство России дополнительно выделит 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям с детьми младше трех лет.

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