В Пулково ночью задержали один самолет

В Пулково ночью задержали один самолет
Из Пулково задерживается один рейс. Фото: Baltphoto

Ночью 25 ноября один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково позднее назначенного срока.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Иркутска. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани города на Неве.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Иркутск в 0:30, но вылет перенесли на час. По факту самолет поднимется в небо в 01:30.

Остальные рейсы должны вылететь согласно расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин. Один из пассажиров после взлета ушел в туалетную комнату, где провел подозрительно много времени. Борт проводники открыли дверь и обнаружили бездыханного мужчину. Медработники, присутствующие на борту, проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления. Самолет был вынужден сесть в ближайшем аэропорту в Каире.

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В Пулково ночью задержали один самолет
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