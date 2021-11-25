В 2022 году колледжи Петербурга дополнительно получат около 2 тысяч бюджетных мест

В 2022 году колледжи Петербурга дополнительно получат около 2 тысяч бюджетных мест. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В 2022 году колледжи Петербурга дополнительно получат около 2 тысяч бюджетных мест. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Следующем 2022 году колледжи Санкт-Петербурга получат примерно 2 тысячи дополнительных бюджетных мест.

В колледжах Петербурга в 2022 году прибавится бюджетных мест. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Потехина отметила, что на всех желающих мест в колледжах уже не хватает, поэтому в перспективе количество мест будет увеличено почти до двух тысяч. Конкурс в колледжи, по словам вице-губернатора, уже догнал, а по некоторым специальностям даже перегнал конкурс в вузы.

«Полностью повышенный спрос на среднее профессиональное образование, особенно на самые востребованные специальности, не закроем. Но возможности расширим», — отметила Потехина.

На сегодняшний день в городе разрабатывается поэтапный план модернизации колледжей. В следующем году, как заявила вице-губернатор, должно начаться строительство суперколледжа-трансформера на 3 тысячи мест, особенностью которого станет быстрая подготовка учебных программ по новым профессиям и специальностям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» в перспективе планирует принять на работу 1000 студентов ВУЗов и ССУЗов. В октябре 2021 года был запущен проект «Взлетная полоса», который предназначен для студентов и их занятости.