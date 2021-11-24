«Воздушные Ворота Северной Столицы» планируют принять более тысячи студентов

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» в перспективе планирует принять на работу 1000 студентов ВУЗов и ССУЗов.

В октябре 2021 года компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом Пулково, запустила проект «Взлетная полоса» для студентов. Благодаря проекту учащимся предоставят работу в операционных подразделениях компании. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Перед началом работы в компании студенты проходят обучение. На настоящий момент уже 46 человек работают в пассажирском отделе. Также к проекту присоединилась Служба бытового обслуживания воздушных судов. В следующем году перечень участвующих подразделений расширится.

На сегодняшний день предприятия транспортного комплекса Петербурга привлекают к работе обучающихся петербургских профильных ВУЗов и ССУЗов. Например, вакансии предоставляются студентам в СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 24 ноября, в Пулково было задержано два рейса: до Сочи и Стамбула.