«Воздушные Ворота Северной Столицы» планируют принять более тысячи студентов

&#171;Воздушные Ворота Северной Столицы&#187; планируют принять более тысячи студентов
"Воздушные Ворота Северной Столицы" планируют принять более тысячи студентов. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» в перспективе планирует принять на работу 1000 студентов ВУЗов и ССУЗов.

В октябре 2021 года компания «Воздушные Ворота Северной Столицы», которая управляет аэропортом Пулково, запустила проект «Взлетная полоса» для студентов. Благодаря проекту учащимся предоставят работу в операционных подразделениях компании. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Перед началом работы в компании студенты проходят обучение. На настоящий момент уже 46 человек работают в пассажирском отделе. Также к проекту присоединилась Служба бытового обслуживания воздушных судов. В следующем году перечень участвующих подразделений расширится.

На сегодняшний день предприятия транспортного комплекса Петербурга привлекают к работе обучающихся петербургских профильных ВУЗов и ССУЗов. Например, вакансии предоставляются студентам в СПБ ГУП «Пассажиравтотранс», СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 24 ноября, в Пулково было задержано два рейса: до Сочи и Стамбула.

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