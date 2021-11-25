Доброе утро в Петербурге с дождем, сильным ветром и снегом

Доброе утро в Петербурге с дождем, сильным ветром и снегом. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Доброе утро в Петербурге с дождем, сильным ветром и снегом. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 25 ноября, в Северной столице ожидается ветренная, снежная и мокрая погода. Зонтики сегодня могут пригодиться.

Жителей города подстерегает снег и гололедица после ночных морозов. Перепады температур с ночного минуса на дневной полюс в Петербурге продолжаются, синоптики обещают облачную погоду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 ноября в горд придут осадки в виде снега, который после перейдет в дождь. При этом в прибрежных районах жителям придется столкнуться с сильными порывами ветра.

В целом, ожидается умеренный юго-западный и южный ветер. Температура воздуха днем будет варьироваться от +3 до +5 , после ночных -2…0 градусов. На дорогах образовалась небольшая корка льда.

Утром и днем будет понижаться атмосферное давление. Влажность воздуха повышена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге начался сезон по приему и утилизации снега, в связи с чем 24 ноября стартовала работа снегоплавильных пунктов Водоканала.