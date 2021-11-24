В Петербурге начали работу снегоплавильные пункты Водоканала

В Петербурге начали работу снегоплавильные пункты Водоканала
В Петербурге убирают последствия снегопада. Фото: Baltphoto

В городе начал периодически идти снег, так что коммунальщики должны быть начеку.

В Санкт-Петербурге начался сезон по приему и утилизации снега. В связи с этим стартовала работа снегоплавильных пунктов Водоканала. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый КАМАЗ со снегом прибыл на пункт в Зеленогорске. Всего в городе создано 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Они могут принять 101,5 тысяч кубометров снега в сутки, рассказывают в ведомстве. Пункты работают круглосуточно.

Напоминаем, что этой ночью пошел снег. Город убирали более 800 снегоуборочных машин, а также 450 работников ручного труда. Несмотря на это, петербуржцы остались недовольны качеством уборки – в некоторых районах было скользко и слишком снежно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг.

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