Врач рассказал о неожиданных свойствах чеснока

Диетолог призвала есть чеснок в меру. Фото: pixabay

Диетолог призвала есть чеснок в меру. Фото: pixabay

Он оказывает огромную пользу для пищеварения.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах чеснока. Своими рекомендациями он поделился на телеканале «Россия 1».

Во-первых, чеснок способен стимулировать пищеварение, а, во-вторых, он обладает антибактериальным действием, благодаря чему уменьшает газообразование.

«Пища, с одной стороны, до желудка доходит лишенная сахаров, жирных кислот, на что бактерии особенно бурно реагируют своим ростом, а с другой стороны, их становится нормальное количество»,

— пояснил специалист.

Чтобы добиться максимальной пользы от употребления чеснока, врач Сергей Агапкин предложил есть зубчики, как таблетки, то есть проглатывать их. В результате чеснок практически непереваренным попадет в толстый кишечник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала о вреде яблок для желудка.