Диетолог рассказала о вреде яблок для желудка

Диетолог рассказала о вреде яблок для желудка
Яблоки можно есть в запеченном виде. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева предупредила об опасности яблок для здоровья. Этот фрукт лучше исключить из рациона тем, у кого проблемы с желудком.

По словам специалиста, яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника. Об этом пишет РИА Новости.

Диетолог рассказала, что употребление яблок натощак может привести к вздутию живота, раздражению слизистых, обострению заболеваний. Эти недуги вызывает большое количество грубой клетчатки, содержащейся в этом фрукте.

Кораблева добавила, что яблоки можно есть в запеченном виде. При термообработке кислоты разрушаются, но сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перечислены продукты, которые вызывают усталость. Эксперт объяснила, что организм направляет все силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.

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