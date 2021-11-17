Диетолог рассказала о вреде яблок для желудка

Яблоки можно есть в запеченном виде. Фото: Pixabay

Яблоки можно есть в запеченном виде. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева предупредила об опасности яблок для здоровья. Этот фрукт лучше исключить из рациона тем, у кого проблемы с желудком.

По словам специалиста, яблоки противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите, а также язве желудка или кишечника. Об этом пишет РИА Новости.

Диетолог рассказала, что употребление яблок натощак может привести к вздутию живота, раздражению слизистых, обострению заболеваний. Эти недуги вызывает большое количество грубой клетчатки, содержащейся в этом фрукте.

Кораблева добавила, что яблоки можно есть в запеченном виде. При термообработке кислоты разрушаются, но сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.

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