Названы противопоказания вакцины «Спутник М»

В инструкции к препарату «Спутник М» присутствует информация о противопоказаниях вакцины при тяжелых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

Препарат для подростков «Спутник М» нужно использовать с осторожностью, так как есть некоторые противопоказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату.

Так, препарат не стоит использовать подросткам при тяжелых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

С осторожностью к «Спутник М» нужно относиться людям с хроническими заболеваниями печени, почек и эндокринной системы. Вакцинация российским препаратом также может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями.

Побочный эффект от препарата может развиться на первый-второй день после введения вакцины. Исчезает нежелательное действие в течение трех суток.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после вакцинации «Спутник М» клеточный иммунитет сформировался у 93,2% подростков.