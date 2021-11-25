В пункты «Водоканала» доставили первую сотню кубометров снега

В пункты «Водоканала» доставили первую сотню кубометров снега
В Петербурге убирали снег. Фото: комитет по благоустройству

В городе шел снег, который свозили в пункты утилизации осадков.

В Санкт-Петербурге прошел снег – высота покрова составил 2,4 сантиметра. Дорожные предприятия, убиравшие улицы, сумели собрать 96,9 кубометров снега. Их отвезли на пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ведомстве заявили, что уборкой занимались 868 снегоуборочных машин. Техника расчищала дороги ночью и утром. Сегодня, 25 ноября, Петербург прибирают 738 единиц техники и 1181 работник ручного труда дорожных предприятий.

Напоминаем, что температура в городе то поднимается выше ноля, то опускается до минусовых значений. В связи с этим возникает гололед – автомобилистам и пешеходам стоит быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге начали работу снегоплавильные пункты Водоканала.

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