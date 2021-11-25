Госпиталь ветеранов войн возобновил прием плановых и экстренных больных

В основном корпусе развернули 832 койки для неинфицированных пациентов.

В Санкт-Петербурге основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице вновь принимает плановых и экстренных больных. Для них развернули 832 койки. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Глава ведомства Дмитрий Лисовец отметил, что в учреждении оказывают помощь льготникам: ветеранам и инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, узникам концентрационных лагерей и другим. Им необходимо особое внимание.

Отмечается, что недавно возведенный стационар-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на 405 коек продолжит прием больных с COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ непривитых назвали главным распространителем COVID-19 в мире.