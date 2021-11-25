Помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест

Помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест
Мошенник не признает свою вину и намерен бороться за правду. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

У мужчины все еще есть шанс встретить Новый год дома, а не за решеткой.

В Санкт-Петербурге решили продлить арест Алексею Иевскому, помощнику доктора Курпатова, обвиняемому в мошенничестве. Он пробудет в СИЗО как минимум до 28 декабря 2021 года. Это значит, что у подозреваемого еще есть шанс встретить Новый год дома, а не за решеткой. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что на продлении ареста настаивал следователь. Он пояснил, что нужно время, чтобы «выполнить большой объем следственных и процессуальных действий, например, провести очные ставки».

Прокурор поддержал следователя. А вот сам Иевский и его защитник возражали. Помощник Курпатова уверяет, что ни в чем не виноват, и просил хотя бы о домашнем аресте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, обвиняемый в крупном мошенничестве, после задержания играл на рояле.

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