Петербуржец, обвиняемый в крупном мошенничестве, после задержания играл на рояле

Мошенник не признает свою вину и намерен бороться за правду. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мошенник не признает свою вину и намерен бороться за правду. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Мужчина не признает свою вину.

В Санкт-Петербурге рассмотрели апелляционную жалобу об избрании меры пресечения в отношении Алексея, который обвиняется в крупном мошенничестве. Суд не стал менять меру заключения в виде ареста и оставил подозреваемого за решеткой. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Алексей обвиняется в преступлении, совершенном в сентябре 2020 года. По предварительным данным, мужчина путем обмана похитил более 9,3 миллионов рублей со счета продавца автомобиля.

Свою вину обвиняемый не признает. Алексей уверяет, что не держит зла на потерпевшего, но планирует и дальше бороться за правду. Свидетель, знакомый с подозреваемым, назвал Алексея хорошим человеком. Суд также выяснил, что мужчина учится в двух университетах и является «почти отличником».

К слову, после задержания Алексей попросил позволить ему сыграть на рояле. Он играл «Позови меня с собой». Теперь подозреваемому предстоит пробыть в СИЗО до 28 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники заставили петербурженку съездить в Москву и набрать кредитов на 1,25 млн.