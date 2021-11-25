В Петербург не пропустили 24,2 тонны турецких сибаса и дорадо

В Петербург не пропустили 24,2 тонны турецких сибаса и дорадо
Возбуждено дело об административной ответственности. Фото: unsplash

Россельхознадзор приостановил в Петербурге движение крупной партии рыбы из Турции без маркировки.

Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Инспекторы ведомства провели ветеринарный контроль 24,2 тонны свежемороженой дорадо и сибаса, прибывших из Турции на склад временного хранения в Северной столице.

Специалисты осмотрели морскую рыбу и заметили, что на маркировочных этикетках не было информации о сроке годности рыбы, что нарушает правила. Россельхознадзор принял решение приостановить движение парии в адрес получателя до тех пор, пока не будут исследованы пробы продукции.

Возбуждено дело об административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург пытались провезти экспресс-тесты для животных без документов.

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