Петербург получил 13 школьных автобусов за 30 миллионов рублей

Для Петербурга за счет федерального бюджета закупили 13 школьных автобусов, которые достанутся городским образовательным учреждениям и оздоровительному центру.

В городском правительстве сообщили, что 13 новых автобусов получат школы и дома детского творчества Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Приморского, Колпинского и Калининского районов, а также оздоровительно-образовательный центр «Балтийский берег».

Обновить парк школьных автобусов в Северной столице решили по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральному Собранию весной.

В город завезли новые автобусы среднего и малого класса отечественных марок ГАЗ, ПАЗ и УАиЗ. Технику приобрели за счет федерального бюджета за 30,8 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Колпинском шоссе построят школу на 1375 мест.