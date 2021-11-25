Петербург получил 13 школьных автобусов за 30 миллионов рублей

Петербург получил 13 школьных автобусов за 30 миллионов рублей
Петербургу купили новые школьные автобусы. Фото: Смольный

Для Петербурга за счет федерального бюджета закупили 13 школьных автобусов, которые достанутся городским образовательным учреждениям и оздоровительному центру.

В городском правительстве сообщили, что 13 новых автобусов получат школы и дома детского творчества Красногвардейского, Красносельского, Василеостровского, Приморского, Колпинского и Калининского районов, а также оздоровительно-образовательный центр «Балтийский берег».

Петербургу купили новые школьные автобусы. Фото: Смольный

Обновить парк школьных автобусов в Северной столице решили по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральному Собранию весной.

В город завезли новые автобусы среднего и малого класса отечественных марок ГАЗ, ПАЗ и УАиЗ. Технику приобрели за счет федерального бюджета за 30,8 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Колпинском шоссе построят школу на 1375 мест.

новости СПб школы школьные автобусы


 

Новости партнеров
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург получил 13 школьных автобусов за 30 миллионов рублей
«Попытка бросить вызов лидеру»: Жителям КНДР запретили носить кожаные пальто
В аэропорту Пулково 25 ноября задержали два самолета
Беглов отдал управление Петербургом программе «дворник-шеринг»
В Петербург не пропустили 24,2 тонны турецких сибаса и дорадо
Помощнику Курпатова, обвиняемому в мошенничестве, продлили арест
Петербургский ЗакС рассмотрит федеральный законопроект о QR-кодах
Российские врачи спасли малыша со 100-процентным поражением легких