На Колпинском шоссе построят школу на 1375 мест

Новую школу планируют открыть в 2023 году.
В Пушкинском районе в ближайшие годы откроют новую школу на 1375 мест. Она появится в Славянке на Колпинском шоссе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в местной администрации.
Школа будет рассчитана на 55 классов по 25 человек. Ожидается, что здание будет готово к июню 2023 года. Работы выполняются за счет бюджета Санкт-Петербурга, подрядчиком выступает ООО «КВС».
В учреждении будет два спортивных зала и два бассейна с душевыми и санузлами. Также предусмотрены лаборатории анализа воды и снарядные помещения.
В сообщении добавляют, что в Славянке также строится еще одна школа и детский сад.
«Таким образом, в 2022 году в Пушкинском районе будет введено в эксплуатацию три школы: одна – в Славянке на 1375 мест, и две – в посёлке Шушары»,
— рассказали в администрации.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 27 школу.