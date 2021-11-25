На Колпинском шоссе построят школу на 1375 мест

Новую школу планируют открыть в 2023 году.

В Пушкинском районе в ближайшие годы откроют новую школу на 1375 мест. Она появится в Славянке на Колпинском шоссе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в местной администрации.

Школа будет рассчитана на 55 классов по 25 человек. Ожидается, что здание будет готово к июню 2023 года. Работы выполняются за счет бюджета Санкт-Петербурга, подрядчиком выступает ООО «КВС».

В учреждении будет два спортивных зала и два бассейна с душевыми и санузлами. Также предусмотрены лаборатории анализа воды и снарядные помещения.

В сообщении добавляют, что в Славянке также строится еще одна школа и детский сад.

«Таким образом, в 2022 году в Пушкинском районе будет введено в эксплуатацию три школы: одна – в Славянке на 1375 мест, и две – в посёлке Шушары»,

— рассказали в администрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 27 школу.