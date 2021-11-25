В Петербурге снова «заминировали» 27 школу

Это далеко не первый раз, когда поступает ложная информация о бомбе в учебном учреждении.

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после неоднократно поступавшей ложной информации о минировании некоторых школ города. Как стало известно Gazeta.SPb, 24 ноября в УФСБ прислали электронное письмо, в котором говорилось, что школу №27 могут взорвать в период c 11:20 до 14:30.

Пришлось эвакуировать 412 человек, на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Ни одного опасного предмета найдено не было.

Также поступило письмо о «минировании» школ Санкт-Петербурга №№ 10, 642 (4 корпуса), 16, 32, 35, 19, 15, 2, 9. Было эвакуировано 4 269 человек, большинство из них – школьники.

Распространителей угроз и лжи разыскивают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что третью неделю из-за сообщений о минировании срываются уроки в школе на Васильевском острове.