Третью неделю из-за сообщении о минировании срываются уроки в школе на Васильевском острове

Третью неделю из-за сообщении о минировании срываются уроки в школе на Васильевском острове
Третью неделю из-за сообщении о минировании срываются уроки в школе на Васильевском острове. Фото: "Яндекс.Карты"

В школе №27 на на улице Лейтенанта Шмидта снова остановили учебный процесс из-за угрозы взрыва. Сообщение о готовящемся взрыве поступает в правоохранительные органы уже не первый раз.

В нескольких зданиях учебных заведений Васильевского острова 22 ноября провели эвакуацию 2 572 человек из-за сообщений о минировании.

В полицию из Управления ФСБ РФ сообщили о подозрительных сообщениях, в которых неизвестные сообщают о грядущих взрывах сразу в нескольких школах на Васильевском острове. Как стало известно Gazeta.SPB, под «удар» попала гимназия № 642, средняя школа № 27, корпус начальной школы № 27 и дом детского творчества Василеостровского района.

В результате осмотра школ № 642 на Морской набережной и ее филиал на улице Опочинина, учебного заведения №27 и ее корпуса начальной школы, а также двух домов детского творчества никаких взрывчатых устройств выявлено не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за ложных сообщений о минировании 22 ноября на Васильевском острове провели эвакуацию 2 572 человек.

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