В Петербурге из-за лжеминеров пришлось эвакуировать почти 2,6 тыс. детей

В Василеостровском районе было дано заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября в полицию из Управления ФСБ РФ сообщили, что им на почту с нескольких адресов пришли уведомления, согласно которым готовится взрыв в учебных заведениях.
Под «удар» попала гимназия № 642, средняя школа № 27, корпус начальной школы № 27 и дом детского творчества Василеостровского района.
Однако осмотрены в итоге были шесть объектов. Ни в зданиях, ни на прилегающих территориях взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.
При этом, учащихся все же пришлось эвакуировать. В общей сложности из потенциально опасных мест вывели 2 572 человека.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу «заминировали» сразу три школы.