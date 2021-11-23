В Петербурге из-за лжеминеров пришлось эвакуировать почти 2,6 тыс. детей

В Василеостровском районе было дано заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября в полицию из Управления ФСБ РФ сообщили, что им на почту с нескольких адресов пришли уведомления, согласно которым готовится взрыв в учебных заведениях.

Под «удар» попала гимназия № 642, средняя школа № 27, корпус начальной школы № 27 и дом детского творчества Василеостровского района.

Однако осмотрены в итоге были шесть объектов. Ни в зданиях, ни на прилегающих территориях взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

При этом, учащихся все же пришлось эвакуировать. В общей сложности из потенциально опасных мест вывели 2 572 человека.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.