В Петербурге в субботу «заминировали» сразу три школы

Из-за ложного сообщения о минировании из зданий школ пришлось эвакуировать свыше 250 человек.
Об этом сообщает 78.ru 21 ноября, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Неизвестные днем ранее заявили об угрозе взрыва в трех учебных заведениях Северной столицы.
Сообщается, что на электронную почту управления ФСБ РФ прислали анонимное уведомление якобы о готовящемся взрыве. Под «удар» попала школа № 27 на набережной Лейтенанта Шмидта, откуда эвакуировали 26 человек, а также гимназия № 642 на Гаванской улице. Из нее пришлось вывести 247 граждан.
Кроме того, «заминировали» школу № 507 на улице Фрунзе. Однако после осмотров взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школы Василеостровского района продолжают поступать сообщения о заминировании.