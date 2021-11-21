В Петербурге в субботу «заминировали» сразу три школы

В Петербурге в субботу &#171;заминировали&#187; сразу три школы
На электронную почту управления ФСБ РФ пришло ложное сообщение о минировании. Фото: pixabay

Из-за ложного сообщения о минировании из зданий школ пришлось эвакуировать свыше 250 человек.

Об этом сообщает 78.ru 21 ноября, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные днем ранее заявили об угрозе взрыва в трех учебных заведениях Северной столицы.

Сообщается, что на электронную почту управления ФСБ РФ прислали анонимное уведомление якобы о готовящемся взрыве. Под «удар» попала школа № 27 на набережной Лейтенанта Шмидта, откуда эвакуировали 26 человек, а также гимназия № 642 на Гаванской улице. Из нее пришлось вывести 247 граждан.

Кроме того, «заминировали» школу № 507 на улице Фрунзе. Однако после осмотров взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в школы Василеостровского района продолжают поступать сообщения о заминировании.

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