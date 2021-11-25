В ВОЗ объявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

В ВОЗ объявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в России
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пик нынешней волны коронавируса в России, судя по всему, пройден.

По его словам, в России наблюдается снижение числа случаев заражения ковидом. При этом он отметил, что текущее улучшение не гарантирует успеха в будущем, сообщает телеканал «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ коронавирус Ханс Клюге


 

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