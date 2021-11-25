Названа предварительная причина ЧП на шахте «Листвяжная»

Названа предварительная причина ЧП на шахте &#171;Листвяжная&#187;
Спасатели были вынуждены приостановить работы из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва. Фото: МЧС

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин назвал предварительную причину ЧП на шахте «Листвяжная».

По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана.

«Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. Большинство из них спасены. По последним данным, пострадали 60 горняков, в больницы доставили 38 из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».

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