Автобус столкнулся с маршруткой на Таллинском

Автобус столкнулся с маршруткой на Таллинском
ДТП произошло на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 ноября на Таллинском шоссе в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и маршрутки.

В Сети появилось фото с места происшествия. В результате аварии образовалась пробка.

«На Таллинском шоссе маршрутка летела и до аварии сигналила и моргала автобусу. В итоге не ушла от удара и догнала его», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в ДТП попали также такси и легковой автомобиль. Официальной информации о пострадавших не поступало.

«Там помимо автобуса и маршрутки еще два участника — такси и легковушка. В таком неудобном месте они стукнулись, конечно — свободен только левый ряд, который по стрелке поворачивает налево. Поэтому пробка от съезда с КАД», — пишут пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».

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