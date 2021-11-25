Автобус столкнулся с маршруткой на Таллинском

Вечером 25 ноября на Таллинском шоссе в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и маршрутки.

В Сети появилось фото с места происшествия. В результате аварии образовалась пробка.

«На Таллинском шоссе маршрутка летела и до аварии сигналила и моргала автобусу. В итоге не ушла от удара и догнала его», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в ДТП попали также такси и легковой автомобиль. Официальной информации о пострадавших не поступало.

«Там помимо автобуса и маршрутки еще два участника — такси и легковушка. В таком неудобном месте они стукнулись, конечно — свободен только левый ряд, который по стрелке поворачивает налево. Поэтому пробка от съезда с КАД», — пишут пользователи Сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».