Спасатели приостановили операцию на шахте в Кузбассе

В четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Кузбассе до утра приостановили спасательную операцию на шахте «Листвяжная», где погибли более десяти горняков.

Об это сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, приостановка операции связана с ухудшением газодинамического состояния в шахте и ростом концентрации метана, что опасно для любых работ.

В четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. Большинство из них спасены. В результате происшествия, пострадал 51 горняк, госпитализировали 38 человек. Погибли 11 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».