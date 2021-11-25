Спасатели приостановили операцию на шахте в Кузбассе

Спасатели приостановили операцию на шахте в Кузбассе
В четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» произошло задымление. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Кузбассе до утра приостановили спасательную операцию на шахте «Листвяжная», где погибли более десяти горняков.

Об это сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, приостановка операции связана с ухудшением газодинамического состояния в шахте и ростом концентрации метана, что опасно для любых работ.

В четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. Большинство из них спасены. В результате происшествия, пострадал 51 горняк, госпитализировали 38 человек. Погибли 11 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».

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