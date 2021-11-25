Иммунолог рассказал о меняющихся симптомах коронавируса

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов рассказал, что симптомы COVID-19 все чаще напоминают признаки других заболеваний.

По его словам, остаются те же симптомы, что и два года назад — кишечное расстройство, повышенная или пониженная температура. Кроме того, возможны насморк и сильная боль в горле, потеря вкуса и обоняния, нарушения слуха и боль в мышцах.

«Сейчас тесты доступны в аптеках, нужно сразу их делать и быстрее вызывать врача. Перепутать можно с чем угодно, там три десятка разных болезней, вплоть до лейкоза», — приводит его слова НСН.

С начала пандемии в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.