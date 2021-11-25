Во Всеволожском районе загорелся частный дом

Во Всеволожском районе загорелся частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 25 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:25 мск. В карьере Мяглово загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 49 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 04:24 мск. Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября около 09:51 в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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