Во Всеволожском районе загорелся частный дом

В четверг, 25 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 03:25 мск. В карьере Мяглово загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на площади 49 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 04:24 мск. Информация о пострадавших не поступала. Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября около 09:51 в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автобус. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.