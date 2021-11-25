Угольные шахты Кузбасса проверят после ЧП

Угольные шахты Кузбасса проверят после ЧП
Шахта. Фото: pixabay

После возгорания на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области во всех предприятиях, которые добывают уголь и руду, проведут проверку. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале.

«По распоряжению губернатора Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана. Погибли 52 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».

кузбасс сергей цивилев шахта "Листвяжная"


 

Новости партнеров
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Угольные шахты Кузбасса проверят после ЧП
Бизнес США попросил Госдеп признать вакцину «Спутник V»
Доктор Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина
Мужчина обнаружил в новой квартире кота
Шахтер рассказал о подвиге коллег во время ЧП в Кузбассе
В Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от ...
Диетолог назвал продукты, которые помогают худеть
Дипломат Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде