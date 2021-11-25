Угольные шахты Кузбасса проверят после ЧП

После возгорания на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области во всех предприятиях, которые добывают уголь и руду, проведут проверку. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в Telegram-канале.

«По распоряжению губернатора Сергея Цивилева все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проведут безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана. Погибли 52 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».