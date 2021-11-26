На Пискаревском заметили лисицу

На Пискаревском заметили лисицу
В Приморском районе заметили лисицу. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 25 ноября в Калининском районе Петербурга заметили лисицу.

Местная жительница рассказала, что увидела дикого зверька, когда забирала машину из сервиса.

«Приехала за машиной в сервис на Пискарёвском , а там лисичка бегает», — написала девушка в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что дикие животные довольно часто появляются в черте города.

Некоторые пользователи Сети предупредили, что у животного может быть бешенство.

«Лисички опасны, особенно если не боятся людей, это первый признак бешенства. Здесь кажись здоровая — опасается, но всё равно это не совсем нормально лиса в городе. Это всё неправильно организованные трассы — перекрыли все звериные тропы. А это решается просто — на М-11 посмотрите», — написал один комментатор.

Другие заступились за лисицу и отметили, что животное привело к людям голод.

«Это голод их вынуждает, а не бешенство! От бешенства пена взгляд и агрессия!», — говорится в сообщении под постом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лисы редко заходят на территорию человека, но если это произошло, пытаться накормить и беспокоить их не стоит. Животное может испугаться и начать вести себя агрессивно.

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