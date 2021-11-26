Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица

Небо в пятницу будет затянуто плотными облаками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Небо в пятницу будет затянуто плотными облаками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге подходят к концу дни с плюсовой температурой воздуха.

По данным синоптика, циклонический вихрь, во власти которого сейчас находится Петербург, по мере продвижения на восток будет разворачиваться к городу своей тыловой, более холодной частью. Небо в пятницу будет затянуто плотными облаками.

Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Ближе к вечеру начнет подмораживать, поэтому на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня составит от 1 до 3 градусов тепла, в Ленобласти возможно похолодание до минус 1 градуса. В течение дня температура будет понижаться.

Порывистый ветер подует с юго-запада и северо-запада, его скорость составит от 5 до 10 м/с.

«Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем.