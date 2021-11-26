Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица

Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица
Небо в пятницу будет затянуто плотными облаками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге подходят к концу дни с плюсовой температурой воздуха.

По данным синоптика, циклонический вихрь, во власти которого сейчас находится Петербург, по мере продвижения на восток будет разворачиваться к городу своей тыловой, более холодной частью. Небо в пятницу будет затянуто плотными облаками.

Ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. Ближе к вечеру начнет подмораживать, поэтому на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня составит от 1 до 3 градусов тепла, в Ленобласти возможно похолодание до минус 1 градуса. В течение дня температура будет понижаться.

Порывистый ветер подует с юго-запада и северо-запада, его скорость составит от 5 до 10 м/с.

«Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу выпадет мокрый снег с дождем.

михаил леус новости СПб погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тепло подходит к концу: в Петербурге в пятницу будет мокрый снег и гололедица
Руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек
Главную новогоднюю ель для Дворцовой площади срубят в Ленобласти
В аэропорту Пулково утром задержали два самолета
Смартфоны в России могут подорожать на 17%
Петербургские врачи доказали безопасность вакцины COVID-19 для людей с ...
Вассерман считает, что Донбасс войдет в состав России к 2024 году
На Муринской дороге пожарные почти час тушили загоревшийся дом