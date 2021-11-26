Российским звездам за выступление на новогоднем празднике придется заплатить очень дорого

Российским звездам за выступление на новогоднем празднике придется заплатить очень дорого. Фото: Baltphoto

Российским звездам за выступление на новогоднем празднике придется заплатить очень дорого. Фото: Baltphoto

Накануне Нового года в период коронавирусных ограничений цены на выступления российских звезд сильно поднялись.

Цены на предновогодние выступления звезд выросли, а спрос на заказ выступлений значительно упал. Об этом удалось узнать «78.ru».

Самым дорогим на заказ оказался концерт группы «Ленинград». За час выступления в Петербурге на конец декабря цена составляет почти 15 млн рублей. Группа Little Big берет в два раза дешевле — 6 млн рублей. IOWA за свое выступление на корпоративе просит 2,5 млн рублей, а Стас Пьеха — 2 млн рублей.

Концертный промоутер Евгений Филькенштейн отметил, что артисты оставляют цены на уровне прошлых лет, поэтому можно заключить, что поступает небольшое количество заказов.

«»Ленинград» вообще не выступает и, если выступает, то только за большие деньги — это политика Сергея Шнурова, что имеет право на жизнь. Что касается суммы 6 млн за корпоратив Little Big: если люди покупают, значит спрос есть. Но могу сказать, что рынок корпоративов очень сильно просел, спрос упал минимум в два раза», — заявил Филькенштейн.

Кроме того, по словам концертного промоутера, на цену влияет личная политика музыкантов и курс доллара.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пройдет конкурс на «самый новогодний» балкон и дом. В этом году праздничное оформление районов города оценят эксперты во второй половине декабря.