В Санкт-Петербурге выберут «самый новогодний» дом

В Северной столице пройдет конкурс на «самый новогодний» дом, двор и балкон. В этом году праздничное оформление районов города оценят эксперты во второй половине декабря.

Власти Петербурга выступили с инициативой перед Новым годом провести конкурс на самый праздничный дом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего Комитет по благоустройству подготовил для участников 12 номинаций. Жюри определит самую оригинальную ёлку, красиво украшенную площадь или интересно декорированный балкон. Ожидается, что активное участие в нём примут управляющие и общественные организации, а также инициативные горожане.

Победители и призёры получат дипломы и грамоты Городского штаба благоустройства Петербурга.

Отмечается, что в конкурсе не принимают участие общегородское убранство в центре Петербурга и на главных проспектах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Новый год в Петербурге запланировано около 300 событий, но на счет праздничного фейерверка все еще остаются сомнения в связи с эпидемиологической ситуацией.