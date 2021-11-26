В Бокситогорске у водителя автобуса обнаружили поддельный сертификат

В Бокситогорске у водителя автобуса обнаружили поддельный сертификат
В Бокситогорске у водителя автобуса обнаружили поддельный сертификат. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Бокситогорском районе у водителя автобуса был выявлен поддельный сертификат о вакцинации из детской поликлиники.

В Бокситогорском районе Петербурга был организован рейд по проверке QR-кодов у водителей общественного транспорта. В результате, был выявлен водитель автобуса, который имел поддельный сертификат о вакцинации, предоставленный в детской поликлинике. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Проверяющим показалось странным, что прививку от коронавируса взрослому мужчине поставили в детской поликлинике, поэтому сочли сертификат поддельным документом. Однако информация требует дальнейшего расследования.

Предприятию, которое допустило непривитого водителя к работе, может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Президент России поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении действия сертификатов для переболевших коронавирусом. Так действие может быть продлено с полугода до года.

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