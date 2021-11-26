Суббота в Петербурге будет холодной, но не слишком ветреной

Суббота в Петербурге выдастся холодной, но не слишком ветренной. Фото: unsplash

Суббота в Петербурге выдастся холодной, но не слишком ветренной. Фото: unsplash

В субботу жители Северной столицы могут не ждать существенных осадков, но одеться лучше потеплее: в городе постепенно устанавливается минус.

Температура воздуха днем и ночью в Санкт-Петербурге может быть примерно на одинаковом уровне. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в ночь с 26 на 27 ноября в городе ожидается -3..-5, а днем градус может подняться до -1, но все же, вероятно, останется на отметке -3.

На дорогах местами гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными.

Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться. Ночью ожидается слабый ветер переменных направлений, а днем он чуть-чуть усилится до умеренного и будет дуть с северо-востока.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Леус сообщал о похолодании. В Петербурге подходят к концу дни с плюсовой температурой воздуха.