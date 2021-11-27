Врач заявил, что споры о вакцинации вредны для психики человека

Чаще всего за помощью обращались с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Фото: pixabay.ru

Чаще всего за помощью обращались с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Фото: pixabay.ru

По словам главного врача психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгия Костюка, в связи с пандемией коронавируса случился скачок тревожно-депрессивных расстройств.

Об этом сообщает РБК.

Споры и страхи о прививке от ковида, считает Костюк, могут негативно сказаться на психике человека. Именно во время пандемии было увеличено количество расстройств, связанных со стрессами, с разными ситуациями и обстоятельствами.

При этом, думает российский психиатр, жители страны не стали чаще обращаться к специалистам, возможно из-за страха перед докторами. Однако спрос на антидепрессанты и алкогольные напитки стал выше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог считает, что человечество отупеет из-за социальных сетей.