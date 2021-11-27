Выставка «Союзмультфильма» об истории анимации открылась в Петербурге

Посетить выставку можно будет до 12 декабря. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Посетить выставку можно будет до 12 декабря. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В субботу на площадке петербургского «Севкабель Порта» открылась выставка «Союзмультплакат», приуроченная к 85-летию киностудии «Союзмультфильм».

На выставке зрителей познакомят с историей отечественной анимации с помощью анимационных киноафиш с главными персонажами мультфильмов.

Экспозиция состоит из трех разделов: история развития «Союзмультфильма» с 1936 года до наших дней; мультимедийная часть, где покажут фрагменты из любимых мультфильмов; печатные образы анимационных киноплакатов.

«Союзплакат» будет работать с 12 до 21 часа с понедельника по четверг и с 12 до 22 часов с пятницы по воскресенье. Посетить выставку можно будет до 12 декабря. Совершеннолетних пустят внутрь только по QR-коду или медотводу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выставка «Щелкунчик» художника Шемякина откроется в Петербурге 19 ноября.