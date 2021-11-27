В Госдуме оценили предложение Глюкозы сделать курилки в школах

В Госдуме назвали идею певицы Глюкозы оборудовать в школах курилки для учеников противоречащей предназначению образовательных учреждений.

Ранее Глюкоза (Наталья Ионова) в интервью YouTube-каналу «Джарахов» рассказала, что ее дочь не один раз выгоняли из школы за курение вейпа, и иронично предложила оборудовать в школах места для курения.

На предложение певицы отреагировала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она заявила РИА Новости, что в школах не должны поощряться вредные привычки. По ее словам, школа несет ответственность за учеников, пока они на учебе, поэтому имеет право ограничивать их.

Депутат добавила, что нельзя забывать о вреде курения для здоровья.

«Мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы», — заключила Лантратова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ведущий передачи «Модный приговор» раскритиковал образ Глюкозы на красных ковровых дорожках.