Ведущий передачи «Модный приговор» раскритиковал образ Глюкозы на красных ковровых дорожках

Ведущий передачи &#171;Модный приговор&#187; раскритиковал образ Глюкозы на красных ковровых дорожках
Ведущий передачи "Модный приговор" раскритиковал образ Глюкозы на красных ковровых дорожках. Фото: Instagram/glukozamusic

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил откровенный образ певицы Глюкозы на красных ковровых дорожках и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Ведущей программы «Модный приговор» Александр Васильев попросил женщин не брать пример с певицы Глюкозы при выходе в свет, потому что, по его мнению, она «пользуется красотой своего тела для привлечения внимания к себе». Об этом сообщает газета «7Дней».

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев отметил, что певица часто оголяет свое тело во время мероприятий. Она как будто старается продемонстрировать свою молодость и подтянутую фигуру. Однако в жизни, как утверждает Васильев, «Глюкоза одевается достаточно респектабельно, дорого и стильно».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская артистка Глюкоза отметила быстрый темп жизни людей, проживающих в Москве. Также по мнению певицы, в столице большим плюсом является доступность многих услуг в круглосуточном формате.

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