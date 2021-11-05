Глюкоза: у москвичей слишком быстрый темп жизни

Глюкоза: у москвичей слишком быстрый темп жизни
По мнению Глюкозы, у москвичей слишком быстрый темп жизни. Фото: Вконтакте/Наталья Чистякова (Ионова)

Российская артистка Глюкоза отметила быстрый темп жизни людей, проживающих в Москве.

По мнению певицы Глюкозы москвичи постоянно куда-то спешат и живут в очень быстром темпе жизни. Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на интервью «Москвич Mag».

Быстрый темп жизни — является отличительной особенностью москвичей, по мнению певицы. Артистка утверждает, что у приезжих в Москву может создаваться состояние заторможенности, или им просто будет так казаться.

Также артистка сделала акцент на красоте города ночью.

«И мне очень нравится вечерняя Москва с ее освещенностью, как подсвечиваются ночью здания и памятники», — заявила артистка.

Также Глюкоза отметила, что ей нравится доступность многих услуг в Москве в круглосуточном формате. Так, певица отметила, что в столице нет проблемы, когда невозможно купить продукты в слишком раннее время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рэпер Oxxxymiron подвел итоги скандала, который разразился после выхода его нового клипа, в котором музыкант рассказывает про свое прошлое. Экс-партнерша артиста рассказала о сложных отношениях с рэпером.

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