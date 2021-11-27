Более 33 тысяч жителей Петербурга привились от COVID-19 за пятницу

Более 33 тысяч жителей Петербурга привились от COVID-19 за пятницу
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге за пятницу, 26 ноября, на вакцинацию от коронавируса пришли 33,7 тысячи местных жителей.

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что в последний рабочий день первым компонентом вакцины, в том числе «Спутником Лайт», было привито 21 434 петербуржца. За сутки выполнено вместе с ревакцинацией и вакцинацией мигрантов 33 790 инъекций. Кроме того, от ковида привились 5716 пожилых горожан старше 60 лет.

На сегодняшний день в Северной столице открыто 170 пунктов вакцинации. По последним данным, общее число первично привитых в городе достигло 2 059 423 (без учета «Спутника Лайт»). Закончили вакцинацию 2 183 327 жителей города. В запасе осталось 785 121 доза препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в больницы Петербурга с ковидом и пневмониями поступили 445 человек.

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