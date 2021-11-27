В Турции умер заболевший COVID-19 российский турист

В Турции умер россиянин, который на отдыхе заразился коронавирусом и полтора месяца лечился в больнице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Анталье. 44-летний российский турист заболел ковидом во время отдыха в Турции и был госпитализирован в местную больницу. Более полутора месяцев он пробыл в больнице, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Финансовый лимит страховки туриста был исчерпан, поэтому его хотели эвакуировать на родину для продолжения лечения. Однако, пока этот вопрос прорабатывался, мужчина скончался.

Как ранее писали СМИ, 44-летний турист из Башкирии отдыхал в Турции вместе с семьей. После госпитализации у него выявили серьезное поражение легких. Его пришлось ввести в искусственную кому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борту самолета, летевшего из Египта в Самару, умер россиянин.