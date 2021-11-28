В Красносельском районе за два часа сгорела баня

В Красносельском районе за два часа сгорела баня
В Красносельском районе за два часа сгорела баня. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге почти два часа тушили баню в Красносельском районе.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга экстренные службы устранили возгорание в бане на 2-ой линии у дома 33.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 09:06. Спасатели в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава отправились на борьбу с огнем.

По прибытию стало ясно, что горит баня 3Х6 метров. Строение спасти не удалось, — оно полностью сгорело и было разобрано. Огонь удалось потушить в 10:58.

Пострадавших в инциденте на настоящий момент не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru, писала в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утром в 08:24 произошел пожар в одном из подвальных помещений. Благодаря усилиям спасателей в 09:20 пожар был ликвидирован. К борьбе с огнем было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

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