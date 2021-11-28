На набережной реки Фонтанки утром горел подвал

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утром произошел пожар в одном из подвальных помещений.

Сегодня, 28 ноября, в Адмиралтейском районе на набережной реки Фонтанки, 121 загорелся подвал.

Сообщение в экстренные службы поступило в 08:24. Спасатели оперативно выехали на место. Пожар тушили почти час.

По прибытию на место удалось выяснить, что горит подвальное помещение на площади 2 квадратных метра.

Благодаря усилиям спасателей в 09:20 пожар был ликвидирован. К борьбе с огнем было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших в инциденте пока не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 ноября в Красносельском районе Петербурга произошел квартирный пожар, — загорелась постель. В комнате, площадь которой 18 квадратных метров воспламенились постельные принадлежности. Огонь охватил два квадратных метра.