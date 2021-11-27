В квартире Красносельского района загорелась постель

В Красносельском районе Петербурга 27 ноября произошел квартирный пожар.

В экстренные службы в субботу, в 13:35, поступило сообщение о пожаре по улице Пограничника Гарькавого, дома №38, корпуса 3.

Как выяснилось, пожар случился в двухкомнатной квартире. Там, в комнате, площадь которой 18 «квадратов» воспламенились постельные принадлежности. Огонь охватил два квадратных метра.

С пожаром около 20 минут боролись от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава. В результате, к 11:56, пожар удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большом Сампсониевском проспекте в холле жилого дома случился пожар, горел мусор.