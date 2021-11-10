На Большом Сампсониевском проспекте в холле жилого дома случился пожар

В Выборгском районе Петербурга 10 ноября в холе дома горел мусор.
В экстренные службы в среду, в 15:33, поступило сообщение о пожаре по Большой Сампсониевскому проспекту, дома №7.
Как выяснилось, пожар случился на первом этаже жилого здания. Там, в холле загорелся мусор. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Оказалось, что площадь распространения огня составила всего один квадратный метр.
С огнем в течение 20 минут боролись от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 15:54, пожар удалось ликвидировать.
Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге.