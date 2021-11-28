А снег идет: в Петербурге на дорогах появились заторы

А снег идет: в Петербурге на дорогах появились заторы
В Петербурге вечером собрались пробки. Фото: "Яндекс пробки"

На часах только 17 часов, а в некоторых районах Петербурга уже есть пробки. Загруженность на городских магистралях , 28 ноября, выросла до четырёх баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 4 баллов, при этом к 19:00 ситуация изменится, пробки станут уже двухбалльными. Ситуация на дорогах осложнена тем, что на протяжении всего дня идет снег.

Красным отмечены участки на Свердловской набережной, на Смольном проспекте, на Лесном проспекте, на Троицком мосту, на набережной Кутузова, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Загородном проспекте, на Боровой улице, на Социалистической улице, на набережной Обводного канала, на Советском проспекте, на Коломяжком проспекте, на Богатырском проспекте, на улице Савушкина, на Приморском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник.

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