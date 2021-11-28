Стало известно об основных симптомах COVID-19 у вакцинированных

Привитым от COVID-19 людям стоит обратить внимание на такие симптомы, как кашель и чихание. Фото: pixabay

Привитым от COVID-19 людям стоит обратить внимание на такие симптомы, как кашель и чихание. Фото: pixabay

Главными симптомами новой коронавирусной инфекции стали чихание и кашель.

Как сообщает Express, были названы два основных симптома заражения ковидом, которые ни в коем случае нельзя игнорировать тем, кто сделал вакцину от вируса

Выводы сделаны на основе данных миллионов пользователей приложения ZOE COVID. Сервис следит за частотой проявления признаков инфекции. В итоге были выделены два симптома, на которые стоит обратить внимание привитым гражданам. Во-первых, это кашель, а во-вторых чихание.

Если хотя бы один из симптомов проявляется, то следует остаться дома и сделать тест на COVID-19. Отмечается, что эти два симптома обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому, поэтом их игнорирование может грозить распространением заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов необычными, но при этом относительно легкими симптомами у инфицированных молодых пациентов.