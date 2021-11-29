В Сланцах пожилая женщина обнаружила застреленного мужа в квартире

Ранение зафиксировали в районе груди.
В Ленинградской области выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого умер пожилой мужчина. Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло 28 ноября в Сланцах.
Истекающего кровью мужчину обнаружили в квартире на улице Мира. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила после выстрела в грудь. Погибший – пенсионер 1958 года рождения.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как именно все случилось.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из квартиры пьяного петербуржца изъяли гранаты, мины и патроны.