В Сланцах пожилая женщина обнаружила застреленного мужа в квартире

В Сланцах пожилая женщина обнаружила застреленного мужа в квартире
Выстрел убил мужчину. Фото: pixabay.com

Ранение зафиксировали в районе груди.

В Ленинградской области выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого умер пожилой мужчина. Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло 28 ноября в Сланцах.

Истекающего кровью мужчину обнаружили в квартире на улице Мира. Рядом с телом лежало ружье. По предварительным данным, смерть наступила после выстрела в грудь. Погибший – пенсионер 1958 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из квартиры пьяного петербуржца изъяли гранаты, мины и патроны.

выстрел ленинградская область новости СПб сланцы


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сланцах пожилая женщина обнаружила застреленного мужа в квартире
В Петербурге госпитализировали шестиклассника из-за отравления алкоголем
Безработный «заминировал» Европейский проспект и был задержан
В Петербурге заблокировали сайты с жестокими аниме, которые «плохо влияют ...
На улице Бабушкина из-за ссоры по оплате КУ петербуржец ударил ножом свою бабушку
Пьяный мужчина с «темным» прошлым угнал дорожную технику и врезался в ...
В Выборгском районе неизвестный украл у петербурженки норковую шубу и ...
В Петербурге задержали монтажника, напавшего на парня с ножом