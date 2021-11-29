В Центре Гамалеи призвали не поднимать панику из-за омикрон-штамма

В Центре Гамалеи призвали не поднимать панику из-за омикрон-штамма
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Специалисты уверены, что вакцинация отечественными препаратами все еще позволяет обезопаситься от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин заявил, что паниковать из-за появления нового омикрон-штамма коронавируса не стоит. Он отметил, что меры предосторожности остаются прежними: нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и вовремя делать прививку. Об этом сегодня, 29 ноября, пишет РИА Новости.

Гущин добавил, что очень важно, чтобы те, кто откладывал прививку, наконец прошли курс вакцинации, а те, кто привился более полугода назад, отправились на повторный укол. Люди, имеющие иммунитет к COVID-19, лучше нейтрализуют варианты вируса, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевшие COVID рискуют заразиться штаммом «Омикрон».

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